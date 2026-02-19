المحليات

الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين الشريفين تحدد مواعيد زيارة الروضة الشريفة خلال شهر رمضان

3 / رمضان / 1447 هـ      19 فبراير 2026

 

البلاد (المدينة المنورة)
أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين الشريفين مواعيد زيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي خلال شهر رمضان، وذلك ضمن جهودها لتنظيم حركة الزوار وتمكينهم من أداء الزيارة بيسر وطمأنينة وفق منظومة تشغيلية متكاملة.
وبيّنت الهيئة أن مواعيد الزيارة خلال العشرين الأولى من شهر رمضان للرجال ستكون على فترتين، تبدأ الفترة الأولى من الساعة 11:20 صباحًا حتى الساعة 8 مساءً، فيما تبدأ الفترة الثانية من الساعة 2 صباحًا حتى الساعة 5 صباحًا.
وأوضحت أن مواعيد الزيارة للنساء خلال العشرين الأولى من الشهر الفضيل ستكون على فترتين، تبدأ الفترة الأولى من الساعة 11 مساءً حتى الساعة 1:40 صباحًا، فيما تبدأ الفترة الثانية من الساعة 6 صباحًا حتى الساعة 11 صباحًا.
وأفادت الهيئة أن مواعيد الزيارة خلال العشر الأواخر من شهر رمضان للرجال ستكون على ثلاث فترات، تبدأ الفترة الأولى من الساعة 11:20 صباحًا حتى الساعة 8 مساءً، والفترة الثانية من الساعة 11 مساءً حتى الساعة 12 صباحًا، والفترة الثالثة من الساعة 2 صباحًا حتى الساعة 5 صباحًا، فيما ستكون مواعيد زيارة النساء من الساعة 6 صباحًا حتى الساعة 11 صباحًا.
وأكّدت الهيئة أن زيارة الروضة الشريفة تتطلب الحصول على موعد مسبق عبر تطبيق “نسك”، داعيةً الزوار إلى الالتزام بالمواعيد المحددة والتعليمات التنظيمية؛ بما يسهم في تسهيل أداء الزيارة في أجواء إيمانية وروحانية.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

