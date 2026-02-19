النصر يتأهل لربع نهائي كأس آسيا 2

البلاد (جدة)
كرر فريق النصر فوزه على على ضيفه أركاداج التركمانستاني بهدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على ملعب الأول بارك في إياب منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2 موسم 2025-2026.
فرض النصر سيطرته منذ اللحظات الأولى لمواجهة ضيفه أركاداج، ولم يحتج أصحاب الأرض سوى دقيقتين فقط لافتتاح التسجيل عبر عبد الرحمن غريب، الذي استثمر تمريرة عرضية دقيقة من نواف بوشل.
وكان النصر قد حسم مواجهة الذهاب خارج ملعبه بهدف دون رد أحرزه عبد الله الحمدان، ما منح الفريق أفضلية نفسية وفنية قبل لقاء العودة. هذه النتيجة ساعدت اللاعبين على التعامل مع المباراة بتركيز عالٍ، خاصة بعد الهدف المبكر الذي أربك حسابات الفريق التركمانستاني.
بانتصاره إياباً بنتيجة 1-0، أنهى النصر المواجهة بمجموع مباراتي الذهاب والعودة 2-0، ليؤكد تأهله المستحق إلى دور الثمانية من البطولة القارية. وبهذا العبور، يضرب العالمي موعداً مع الوصل الإماراتي الذي بلغ المرحلة نفسها بعد تفوقه على الزوراء العراقي.
