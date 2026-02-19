القيادة تهنئ رئيس نيبال بذكرى يوم الديمقراطية لبلاده

الأولىالقيادة تهنئ رئيس نيبال بذكرى يوم الديمقراطية لبلاده صحيفة البلادaccess_time3 / رمضان / 1447 هـ 19 فبراير 2026chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد (جدة) بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس رامشاندرا بوديل رئيس نيبال، بمناسبة ذكرى يوم الديمقراطية لبلاده. وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب نيبال الصديق اطراد التقدم والازدهار. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس رامشاندرا بوديل رئيس نيبال، بمناسبة ذكرى يوم الديمقراطية لبلاده. وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب نيبال الصديق المزيد من التقدم والازدهار.