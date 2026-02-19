الشؤون الإسلامية تُسلّم هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور لدولة اليابان وجمهورية سويسرا

البلاد( طوكيو – جينف)
سلّمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور في اليابان، وذلك بمقر سفارة المملكة العربية السعودية في العاصمة طوكيو اليوم، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان غازي بن فيصل بن زقر، وعدد من ممثلي المنظمات والمراكز الإسلامية، حيث تبلغ الكمية المخصصة 3 أطنان من التمور، يستفيد منها نحو 12,000 مستفيد.
وأكد السفير غازي بن فيصل بن زقر في كلمته بالمناسبة أهمية هذه المبادرة التي تجسد عناية قيادة المملكة بالمسلمين حول العالم وتعزز قيم التكافل خلال شهر رمضان المبارك، فيما عبّر نائب رئيس جمعية المسلمين في اليابان الدكتور سعيد ساتو عن شكره وتقديره للمملكة على دعمها المتواصل للمسلمين في اليابان.
وفي جمهورية سويسرا، سلمت هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور في المركز الإسلامي الثقافي في جنيف أمس، بحضور نائب السفير عبدالعزيز بن دخيل الحميضي، ومدير المؤسسة الثقافية الإسلامية في جنيف الدكتور معن بن سليمان الحافظ، وتبلغ كمية التمور المخصصة 5 أطنان، يستفيد منها 20,000 مستفيد من الأقليات المسلمة.
يُذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية تنفّذ برنامج خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور في 120 دولة حول العالم، وبرنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في 70 دولة، مما يؤكد حرص المملكة على خدمة المسلمين في مختلف أنحاء العالم، وترسيخ قيم التكافل والتعاون والأخوة خلال شهر رمضان المبار