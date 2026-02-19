“الدارة” تتيح “صوت الحجاز” وتوثّق مسيرة ” البلاد السعودية”.. أول صحيفة أهلية سعودية

أتاحت دارة الملك عبدالعزيز للباحثين والمهتمين، عبر منصتها الرقمية، نسخةً رقميةً من صحيفة “صوت الحجاز”، أول صحيفة أهلية في المملكة، وذلك ضمن جهودها في حفظ التاريخ الوطني، وتعزيز الوصول إلى مصادره، وتمكين الباحثين والمهتمين من الاطلاع على الصحافة السعودية المبكرة بوصفها سجلًا حيًّا للتحولات السياسية والاجتماعية والثقافية.
ويعود صدور “صوت الحجاز” إلى عام 17 / 11 / 1350هـ الموافق 4/ 4/ 1932م، حيث أنشأها محمد صالح نصيف، وشكّلت منذ انطلاقتها منبرًا صحفيًا يعكس ملامح المرحلة التأسيسية للدولة السعودية الحديثة، ويواكب التحولات الاجتماعية والثقافية آنذاك.
واستمرت الصحيفة في الصدور حتى عام 1360هـ، حيث احتجبت لما يقارب خمس سنوات بسبب نقص الورق الذي تزامن مع تلك الفترة، لتعاود الصدور مرة أخرى في عام 1365هـ، بمسمّى آخر هو “البلاد السعودية”.
وفي إطار عنايتها بالصحيفة، أصدرت الدارة كشافًا تحليليًا مطبوعًا لأعدادها اشتمل على (4758) تسجيلة، بما يسهم في تسهيل البحث الموضوعي في محتواها، إلى جانب بناء قاعدة معلومات رقمية تضم (4765) سجلًا.
كما أتاحت نسخة رقمية كاملة من الصحيفة مرفقة بنسخ رقمية رسمية، وأدرجتها ضمن قاعدة بياناتها المفتوحة؛ لتمكين الباحثين والمهتمين من الاطلاع عليها والاستفادة منها في الدراسات التاريخية والإعلامية.
تأتي هذه الخطوة ضمن إستراتيجية دارة الملك عبدالعزيز في رقمنة المصادر الوطنية، وإتاحة الكنوز الوثائقية، بما يعزز الذاكرة الوطنية ويدعم مسار البحث العلمي، ويكرّس حضور الصحافة السعودية المبكرة بوصفها شاهدًا أصيلًا على تحولات المجتمع والدولة في مرحلة التأسيس.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م