الخطوط السعودية توقع اتفاقية إستراتيجية مع متنزهي أكواريبيا وSix Flags مدينة القدية

أبرمت الخطوط السعودية مع متنزهي أكواريبيا وSix Flags مدينة القدية، اتفاقية شراكة إستراتيجية تمتد خمس سنوات لتصبح بموجبها الشريك الرسمي الأول في قطاع الطيران.
وفي إطار هذه الشراكة طوّرت الخطوط السعودية باقات سفر تتيح للزوار الاستمتاع بتجارب المتنزهين، كما يعكس هذا التعاون حضور علامتي أكواريبيا Six Flags مدينة القدية عبر تصاميم خاصة ضمن أسطول الخطوط السعودية.
وأوضح رئيس التسويق في مجموعة السعودية خالد بن عبدالقادر طاش أن هذه الشراكة تأتي في إطار حرص “السعودية” على المساهمة في تمكين مختلف مشاريع رؤية 2030، إلى جانب تنفيذ إستراتيجيتها الرامية إلى جلب العالم للمملكة مع إثراء تجربة سفرهم بما يتجاوز التوقعات، مبينًا أن تكامل الأدوار بين مختلف الجهات الوطنية سيسهم في تعزيز مكانة المملكة وجهةً ترفيهيةً عالمية.
فيما أكد رئيس متنزهي أكواريبيا وSix Flags مدينة القدية براين ماكامر أن هذه الشراكة الإستراتيجية مع “السعودية” تجسد الطموح المشترك لربط المملكة بالعالم من خلال تجارب استثنائية، ويعزز القدرة على جذب الزوار من جميع أنحاء العالم، ويحقق رؤيتنا في وضع معيار عالمي جديد للترفيه في المتنزهات الترفيهية، والإسهام أيضًا في رفع مكانة المملكة على خارطة السياحة العالمية.
ويجسد متنزه Six Flags مدينة القدية معيارًا جديدًا للتشويق الاستثنائي على مستوى المنطقة والعالم، إذ يتكون من ستة عوالم لكل منها طابعه الخاص لتأخذ الزوار في رحلة مشوّقة بين 28 لعبة وتجربة ترفيهية مصممة بأعلى المعايير العالمية، ولا تقتصر ريادة المتنزه على تنوع خياراته فحسب، بل يبرز وجهةً رائدةً في كسر الحواجز الهندسية والترفيهية، باحتضانه لخمس ألعاب محطمة للأرقام القياسية العالمية، وتتصدر هذه الابتكارات أفعوانية “فالكون فلايت”، الأفعوانية الأسرع والأعلى والأطول في العالم.
ويقدم متنزه أكواريبيا تجربة استثنائية لمرتاديه من خلال 22 لعبة ومنزلقا مائيًّا، ونهرٍ صناعي صُمم ليكون وجهة للاسترخاء والترفيه المائي، كما يتفرد المشروع باحتضانه لأول حوض سباحة مخصص لركوب الأمواج في المملكة، إضافة إلى مرافق متطورة للرياضات المائية المشوقة، وللباحثين عن الخصوصية والرفاهية يوفر المتنزه 91 كابينة فاخرة، مما يجعله وجهة سياحية متكاملة تعيد تعريف مفهوم الترفيه المائي بأعلى المعايير العالمية.
وتقع مدينة القدية بين جبال طويق الشامخة غرب مدينة الرياض، مُشكّلةً وجهة عالمية تجمع الترفيه والرياضة والثقافة. ويعدّ متنزهي أكواريبيا وSix Flags مدينة القدية جزءًا من مشاريعها الترفيهية.
