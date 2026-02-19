إخلاء طبي لمواطن ومواطنة من مصر لعلاجهما بالمملكة

تابعت سفارة المملكة في القاهرة، ضمن جهودها في رعاية المواطنين وتقديم الدعم في الحالات الطارئة، تنفيذ عملية إخلاء طبي لمواطن ومواطنة سعوديين كانت حالتهما الصحية حرجة.
وباشرت السفارة عملية الإخلاء بالتنسيق مع الجهات المصرية المختصة، حيث جرى نقلهما عبر طائرة الإخلاء الطبي الجوي التابعة لوزارة الدفاع من مطار القاهرة الدولي إلى المملكة لاستكمال تلقي الرعاية الطبية اللازمة.
تأتي هذه الخطوة في إطار حرص السفارة على متابعة أوضاع المواطنين في الخارج وتوفير الدعم العاجل لهم، بما يعكس جاهزية الجهات المعنية وقدرتها على التعامل مع الحالات الطارئة بكفاءة عالية.
