أمير المنطقة الشرقية يستقبل رئيس أرامكو السعودية

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، في مكتبه اليوم، رئيس أرامكو السعودية المهندس أمين بن حسن الناصر، يرافقه عدد من القيادات، الذين قدموا لسموه التهنئة بمناسبة شهر رمضان.
وهنأ سموه الجميع بهذه المناسبة، سائلًا الله أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام، وأن يعيد الشهر المبارك على الجميع بالأمن والخير والبركات.
