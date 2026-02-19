أكاديمية طويق تطلق هاكاثون طويق ضمن أنشطتها خلال شهر رمضان

البلاد (الرياض)
أعلنت أكاديمية طويق عن إطلاق التسجيل في هاكاثون طويق، المخصّص لبناء حلول مبتكرة دون كتابة كود، الذي يستهدف التقنيّين وغير التقنيّين، الذي يقام في مقر الأكاديمية بمدينة الرياض، ضمن أنشطتها خلال شهر رمضان في الفترة: 6 – 7 – 8 مارس القادم، لبناء وتمكين القدرات الوطنية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة.
ويقدم الهاكاثون فرصًا حقيقية للمهتمّين من مختلف التخصصات والمجالات والقطاعات، في بيئة تنافسية تدعم الكفاءات والمواهب الوطنية، لبناء وتطوير مشاريع مبتكرة يتم بناؤها دون كتابة سطر برمجي، ودون الحاجة لخبرة برمجية مسبقة، وذلك في المجالات التالية: مستقبل العمل، التعليم والتدريب، الصحة وجودة الحياة، وصناعة المحتوى الرقمي، بجوائز تصل إلى 30,000 ريال سعودي للفرق الفائزة، وتم إتاحة التسجيل في الهاكاثون عبر الموقع الإلكتروني للأكاديمية: https://hackathon.tuwaiq.edu.sa.
ويأتي الهاكاثون ضمن مساعي الأكاديمية، في توفير البيئة التنافسية والمحفزة، والتقنيات والأدوات اللازمة لبناء قدرات وطنية متميّزة تواكب تطوُّر التقنيات الحديثة، ويسهم الهاكاثون في صقل مهاراتهم وفقًا لاحتياجات سوق العمل، ممّا يوجد لهم النمو المتسارع في مسيرتهم المهنيّة لإحداث أثر حقيقي يؤكد ريادة المملكة عالميًا في مختلف المجالات التقنية.
يُذكر أن أكاديمية طويق هي أول أكاديمية من نوعها في التقنيات المتقدمة في المملكة، في تقديم معسكرات وبرامج احترافية بالشراكة مع كبرى الجهات العالمية، أبرزهم: (Apple) و (Meta) و(NVIDIA)، والعديد من المنافسات التقنيّة والأنشطة المخصّصة لبناء القدرات الوطنية.
