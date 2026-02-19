أتلتيكو مدريد يتعادل مع كلوب بروج في ملحق دوري أبطال أوروبا

وفي الشوط الثاني، قلص الفريق البلجيكي الفارق بهدف سجله رافاييل أونيديكا في الدقيقة 51، وبعدها بتسع دقائق أدرك كلوب بروج التعادل عن طريق اللاعب نيكولو تريسولدي، وفي الدقيقة 79 استفاد اتلتيكو من هدف ذاتي سجله جويل أوردونيز لاعب كلوب بروج بالخطأ في مرماه، فيما نجح كلوب بروج في إدراك التعادل بهدف ثالث سجله كريستوس تزوليس في الدقيقة 89.