أتلتيكو مدريد يتعادل مع كلوب بروج في ملحق دوري أبطال أوروبا

البلاد (جدة)
تعادل فريق أتلتيكو مدريد الإسباني مع مضيفه كلوب بروج البلجيكي بثلاثة أهداف لكل منهما في مباراة الذهاب التي جمعتهما على ملعب “استاد يان بريدل” وذلك في الملحق المؤهل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
تقدم أتلتيكو بهدف مبكر بعد مرور 8 دقائق بركلة جزاء سجلها نجمه الأرجنتيني جوليان ألفاريز، وفي الدقيقة 45+4 من الشوط الأول أضاف زميله اللاعب آديمولا لوكمان الهدف الثاني.
وفي الشوط الثاني، قلص الفريق البلجيكي الفارق بهدف سجله رافاييل أونيديكا في الدقيقة 51، وبعدها بتسع دقائق أدرك كلوب بروج التعادل عن طريق اللاعب نيكولو تريسولدي، وفي الدقيقة 79 استفاد اتلتيكو من هدف ذاتي سجله جويل أوردونيز لاعب كلوب بروج بالخطأ في مرماه، فيما نجح كلوب بروج في إدراك التعادل بهدف ثالث سجله كريستوس تزوليس في الدقيقة 89.
ومن المقرر أن يلتقي الفريقان إيابًا على ملعب “طيران الرياض ميتروبوليتانو” في العاصمة الإسبانية مدريد يوم الثلاثاء المقبل.