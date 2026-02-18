الإقتصاد

1 % ارتفاع أسعار المنتجين

18 فبراير 2026

البلاد (الرياض)
سجل الرقم القياسي لأسعار المنتجين في المملكة ارتفاعاً خلال شهر ديسمبر 2025 بنسبة 1% مقارنة بنظيره من عام 2024. وطبقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء، سجلت أسعار الصناعة التحويلية ارتفاعًا 0.9% على أساس سنوي، مدعومة بصعود أسعار المنتجات النفطية المكررة 1.8%، ومنتجات المعادن المشكلة 3.5%، فيما زادت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء 1.5%. في المقابل، قفزت أسعار إمدادات المياه وأنشطة إدارة النفايات 11.5%، إلا أن تأثيرها على المؤشر العام ظل محدودًا؛ نظراً لوزنها البالغ 1.1%.

