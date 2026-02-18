مسار مول

رعى وزير السياحة أحمد الخطيب توقيع اتفاقية تمويل مشترك بين صندوق التنمية السياحي والبنك العربي الوطني، مع شركة هامات ، لتمكين مشروع (مسار مول) بتكلفة 936 مليون ريال، كأحد المشاريع البارزة ضمن (وجهة مسار) في مكة المكرمة.

أرباح stc

سجلت مجموعة stc أعلى إيرادات لها في 2025، بلغت 77.8 مليار ريال، بنمو نسبته 2.5% مقارنة بالعام السابق، فيما ارتفع صافي الربح بنسبة 12.5%، ما يعكس قوة نموذج أعمالها واستمرار تنفيذ إستراتيجيتها للنمو المستدام.

لقاء عقاري

استعرضت غرفة الأحساء في لقاء مفتوح، أبرز التحديثات التي أقرّتها الهيئة العامة للعقار على نظام الوساطة العقارية، بهدف تنظيم السوق العقاري وتحسين خدماته، وزيادة الشفافية، وحفظ وحماية حقوق أطرافه، وتحفيز نشاط القطاع.