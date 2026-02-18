الإقتصاد

متابعة شركات التعدين المؤهلة

صحيفة البلادaccess_time2 / رمضان / 1447 هـ      18 فبراير 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (الرياض)
نفّذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية جولات ميدانية واسعة على مشاريع الشركات التعدينية المؤهلة، ضمن الجولة الأولى من برنامج تمكين الاستكشاف التعديني؛ بهدف التحقق من امتثالها لخطط التنفيذ المعتمدة، والتأكد من نقل المعرفة والخبرات الفنية العالمية إلى الجيولوجيين السعوديين العاملين في تلك المشاريع. شارك في الجولات وكيل الوزارة لإدارة الموارد التعدينية عبدالرحمن البلوشي، وخبراء الوزارة وشركة (إسناد). وركَّزت الزيارات على تقييم التقارير الفنية وبيانات الاستكشاف في المواقع المحددة، لتحقيق أهداف البرنامج المتمثلة في تخفيض مخاطر الاستثمار في قطاع الاستكشاف التعديني، وزيادة الإنفاق على الاستكشاف، واكتشاف موارد تعدينية إستراتيجية جديدة داخل المملكة، وتنمية القدرات البشرية، وترسيخ أعلى معايير الحوكمة والشفافية.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *