متابعة شركات التعدين المؤهلة

البلاد (الرياض)

نفّذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية جولات ميدانية واسعة على مشاريع الشركات التعدينية المؤهلة، ضمن الجولة الأولى من برنامج تمكين الاستكشاف التعديني؛ بهدف التحقق من امتثالها لخطط التنفيذ المعتمدة، والتأكد من نقل المعرفة والخبرات الفنية العالمية إلى الجيولوجيين السعوديين العاملين في تلك المشاريع. شارك في الجولات وكيل الوزارة لإدارة الموارد التعدينية عبدالرحمن البلوشي، وخبراء الوزارة وشركة (إسناد). وركَّزت الزيارات على تقييم التقارير الفنية وبيانات الاستكشاف في المواقع المحددة، لتحقيق أهداف البرنامج المتمثلة في تخفيض مخاطر الاستثمار في قطاع الاستكشاف التعديني، وزيادة الإنفاق على الاستكشاف، واكتشاف موارد تعدينية إستراتيجية جديدة داخل المملكة، وتنمية القدرات البشرية، وترسيخ أعلى معايير الحوكمة والشفافية.