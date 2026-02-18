غلطة سراي التركي يقسو على يوفنتوس الإيطالي بخماسية في ذهاب ملحق دوري أبطال أوروبا

حقق فريق نادي غلطة سراي التركي فوزًا كبيرًا على ضيفه فريق نادي يوفنتوس الإيطالي بنتيجة (5 – 2)، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على ملعب “رامس بارك” بمدينة إسطنبول، ضمن منافسات ذهاب ملحق الدور المؤهل لثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
سجل أهداف الفريق التركي كل من اللاعب الهولندي نوا لانج (هدفين)، والبرازيلي جابرييل سارة، والكولومبي دافينسون سانشيز، والفرنسي ساشا بوي، فيما أحرز هدفي الفريق الإيطالي اللاعب الهولندي تيون كوبماينرز.
وبهذه النتيجة، اقترب فريق غلطة سراي من التأهل إلى دور الـ16 قبل مواجهة الإياب المقررة في مدينة تورينو الإيطالية يوم الأربعاء القادم، حيث سينتظر المتأهل مواجهة الفائز من لقاء ليفربول وتوتنهام وفقًا لما ستسفر عنه القرعة في 27 فبراير الجاري.
