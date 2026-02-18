الأولى

سمو ولي العهد يهنئ السيد طارق رحمن بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسًا للوزراء في بنغلاديش

صحيفة البلاد      18 فبراير 2026

 

البلاد (الرياض)

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لدولة السيد طارق رحمن رئيس الوزراء في جمهورية بنغلاديش الشعبية؛ بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته وأدائه اليمين الدستورية رئيسًا للوزراء.

وعبر سمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولته، ولشعب جمهورية بنغلاديش الشعبية الشقيق المزيد من التقدم والرقي.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

