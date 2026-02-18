رعى الملتقى والجائزة.. أمير القصيم: تمكين استثمارات وابتكارات السياحة الريفية

البلاد (بريدة)

أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم،أهمية الابتكار في تطوير المنتجعات السياحية الريفية، وتعزيز الشراكات ورفع مستوى التشغيل والخدمات، بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله- ويحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030،

جاء ذلك خلال رعايته الملتقى الوطني الأول للسياحة والجائزة الريفية ، مشيرا إلى أن إمارة المنطقة تولي هذا القطاع اهتمامًا كبيرًا، من خلال دعم التنمية المتوازنة، وخلق الفرص الاستثمارية وفرص العمل، وتحفيز رواد الأعمال، ورفع جودة التجربة السياحية.



وأكد سموه أن ما تشهده المنطقة من حراك متنامٍ في قطاع السياحة الريفية يعكس نجاح التكامل بين الجهات الحكومية والقطاعين الخاص وغير الربحي، مشيرًا إلى أن السياحة الريفية أصبحت رافدًا اقتصاديًا وتنمويًا مستدامًا، يسهم في تنويع مصادر الدخل، وتمكين المجتمعات المحلية، والاستفادة من المقومات الزراعية والبيئية والتراثية للمنطقة.

وفي ختام الملتقى، كرّم سمو أمير المنطقة الفائزين، موضحًا أن الجائزة ستشهد في العام القادم إضافة فروع جديدة.