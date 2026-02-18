القيادة تهنئ رئيس جمهورية جامبيا بذكرى استقلال بلاده

الأولىالقيادة تهنئ رئيس جمهورية جامبيا بذكرى استقلال بلاده صحيفة البلادaccess_time2 / رمضان / 1447 هـ 18 فبراير 2026chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد (جدة) بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس آداما بارو رئيس جمهورية جامبيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية جامبيا الشقيق اطراد التقدم والازدهار. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس آداما بارو رئيس جمهورية جامبيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية جامبيا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.