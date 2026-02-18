الشباب يكتسح تضامن حضرموت بـ13 هدفًا ويتأهل في دوري أبطال الخليج

البلاد (الرياض)
حقق فريق الشباب فوزًا كبيرًا على نظيره تضامن حضرموت اليمني بنتيجة 13 – 0، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، على ملعب اس اتش جي أرينا بالعاصمة الرياض ضمن منافسات دوري أبطال أندية الخليج في دور المجموعات.
وشهد اللقاء تألقًا هجوميًا لافتًا من جانب الشباب، حيث سجل المهاجم عبدالرزاق حمدالله ستة أهداف، فيما أحرز يانّيك كاراسكو ثلاثة أهداف، وأضاف جوش براونهيل ثلاثة أهداف أخرى، إلى جانب هدف سجله علي العزايزة، ليؤكد الفريق تفوقه الكبير خلال مجريات المباراة.
وبهذا الانتصار العريض، ضمن الشباب تأهله إلى الدور المقبل من البطولة.
أهداف المباراة |
الشباب السعودي 13 – 0 التضامن اليمني .. دوري أبطال الخليج للأندية#دوري_أبطال_الخليج_للأندية#قنوات_الكاس | #منصة_شووف pic.twitter.com/nK1shgo7Fr
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) February 17, 2026