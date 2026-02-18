الرياضة

الشباب يكتسح تضامن حضرموت بـ13 هدفًا ويتأهل في دوري أبطال الخليج

صحيفة البلادaccess_time2 / رمضان / 1447 هـ      18 فبراير 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (الرياض)
حقق فريق الشباب فوزًا كبيرًا على نظيره تضامن حضرموت اليمني بنتيجة 13 – 0، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، على ملعب اس اتش جي أرينا بالعاصمة الرياض ضمن منافسات دوري أبطال أندية الخليج في دور المجموعات.

وشهد اللقاء تألقًا هجوميًا لافتًا من جانب الشباب، حيث سجل المهاجم عبدالرزاق حمدالله ستة أهداف، فيما أحرز يانّيك كاراسكو ثلاثة أهداف، وأضاف جوش براونهيل ثلاثة أهداف أخرى، إلى جانب هدف سجله علي العزايزة، ليؤكد الفريق تفوقه الكبير خلال مجريات المباراة.
وبهذا الانتصار العريض، ضمن الشباب تأهله إلى الدور المقبل من البطولة.

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *