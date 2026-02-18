السعودية وقطر تعززان الشراكة البحرية واللوجستية

البلاد (الرياض)

وقّعت الهيئة العامة للموانئ (موانئ) والشركة القطرية لإدارة الموانئ (مواني قطر) مذكرة تفاهم ، بحضور سفير دولة قطر لدى المملكة بندر بن محمد العطية؛ بهدف تعزيز التعاون البحري واللوجستي بين الجانبين، بما يسهم في تطوير قطاع الموانئ، ورفع كفاءته التشغيلية، ودعم حركة التجارة الإقليمية والدولية.

مثّل الجانبين في التوقيع، رئيس الهيئة العامة للموانئ المهندس سليمان بن خالد المزروع، والرئيس التنفيذي للشركة القطرية لإدارة الموانئ الكابتن عبدالله محمد الخنجي.

تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الطرفين على بناء شراكات فعّالة وتبادل الخبرات، وإنشاء هيكل منظم لإدارة التعاون وتبادل الخبرات وتنمية فرص الاستثمار المشترك، بما يحقق المصالح الإستراتيجية للطرفين في ضوء رؤية المملكة 2030، ورؤية قطر الوطنية 2030 ، واتفق الطرفان على تعزيز التعاون في تطوير الأنظمة الذكية ، بما يرفع مستوى الكفاءة ، ويواكب التطورات التقنية في القطاع البحري.