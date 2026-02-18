أمير مكة: حرص على نشر ثقافة العمل الخيري

البلاد (جدة)

رفع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- على مبادرتهما الكريمة بتدشين حملة (الجود منّا وفينا) وتبرعهما السخي بمبلغ “150” مليون ريال عبر منصة جود الإسكان لدعم الأسر المستحقة.

وأكد سموه أن العناية والاهتمام اللذين تلقتهما الحملة من لدن القيادة الرشيدة -حفظها الله- منذ انطلاقتها يعكس بشكل جليّ حرصها على دعم العمل الخيري ونشر ثقافته بين أفراد المجتمع، واهتمامها البالغ بتوفير السكن الملائم لمستحقيه.

وثمّن سموه وقفة الداعمين من أبناء المنطقة خلال الأعوام الماضية وتفاعلهم الاستثنائي الذي برهن على أن الإنسان السعودي أنموذج في كل شيء، حاثًّا إياهم على التفاعل مع الحملة لتحقق أهدافها، سائلًا المولى سبحانه أن يحفظ لهذه البلاد قيادتها وأن يديم عليها الرخاء والأمن والاستقرار.