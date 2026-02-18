المحليات

أمير مكة: حرص على نشر ثقافة العمل الخيري

صحيفة البلاد      2 / رمضان / 1447 هـ      18 فبراير 2026

البلاد (جدة)

رفع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- على مبادرتهما الكريمة بتدشين حملة (الجود منّا وفينا) وتبرعهما السخي بمبلغ “150” مليون ريال عبر منصة جود الإسكان لدعم الأسر المستحقة.

وأكد سموه أن العناية والاهتمام اللذين تلقتهما الحملة من لدن القيادة الرشيدة -حفظها الله- منذ انطلاقتها يعكس بشكل جليّ حرصها على دعم العمل الخيري ونشر ثقافته بين أفراد المجتمع، واهتمامها البالغ بتوفير السكن الملائم لمستحقيه.

وثمّن سموه وقفة الداعمين من أبناء المنطقة خلال الأعوام الماضية وتفاعلهم الاستثنائي الذي برهن على أن الإنسان السعودي أنموذج في كل شيء، حاثًّا إياهم على التفاعل مع الحملة لتحقق أهدافها، سائلًا المولى سبحانه أن يحفظ لهذه البلاد قيادتها وأن يديم عليها الرخاء والأمن والاستقرار.

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

