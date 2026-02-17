وزير الخارجية يتلقى رسالة خطية من نظيره العراقي

المحليات

1 / رمضان / 1447 هـ      17 فبراير 2026

البلاد (الرياض)
تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، رسالة خطية، من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية جمهورية العراق فؤاد حسين، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.
تسلم الرسالة وكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي، خلال استقباله بمقر الوزارة بالرياض أمس (الاثنين) سفيرة جمهورية العراق لدى المملكة صفية طالب السهيل. وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

