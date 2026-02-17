نائب أمير المكرمة يطلع على خطط موسم العمرة

البلاد (جدة)

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة، المدير العام للدفاع المدني اللواء الدكتور حمود الفرج، يرافقه عددٌ من القيادات.

واطّلع سموه على خطط واستعدادات المديرية لتنفيذ الخطة العامة للطوارئ لموسم العمرة خلال شهر رمضان في مكة المكرمة، التي تركز على الاستعداد والجاهزية الوقائية والعملياتية، وتسخير جميع الطاقات البشرية والآلية؛ لتحقيق سلامة وحماية الأرواح والممتلكات لقاصدي المسجد الحرام. وأشاد سموه بالدور الذي يضطلع به الدفاع المدني في تعزيز منظومة السلامة العامة، ولا سيما في خدمة المعتمرين وزوار الحرم المكي الشريف، مشددًا على أن الجاهزية الميدانية والاستعداد المسبق، يمثلان حجر الأساس في ضمان أمن ضيوف الرحمن وسلامتهم.

كما استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة، عضو هيئة كبار العلماء إمام وخطيب المسجد الحرام فضيلة الشيخ الدكتور بندر بليلة. وهنأ سموه الدكتور بليلة بمناسبة تكليفه مفتيًا بفرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة، سائلًا الله له العون والسداد لأداء هذه المهمة الجليلة.

وعبر الدكتور بليلة عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ولسمو نائبه نظير ما يلقاه العلم والعلماء من رعاية وتمكين، وذلك نهج القيادة الرشيدة في تقدير أهل العلم.