مليار ريال استثمارات في «سدير الصناعية»

البلاد (الرياض)

رعى وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية بندر بن إبراهيم الخريّف أمس، توقيع (مدن) عقود ومذكرات تفاهم لـ 6 شراكات صناعية واستثمارية ولوجستية جديدة في مدينة سدير للصناعة والأعمال، بإجمالي استثمارات تزيد قيمتها عن (1,034) مليار ريال، وتغطي مساحتها (671) ألف متر مربع، وذلك ضمن جهود الوزارة لدعم النمو الصناعي المستدام، وتعزيز المحتوى المحلي.

وتتسق هذه الشراكات مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة، الرامية إلى بناء قاعدة صناعية متقدمة، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد الوطنية.

وخلال زيارته لمدينة سدير للصناعة والأعمال، اطَّلع الوزير بندر الخريف على عددٍ من مشاريع التطوير، وإطلاق المرحلة الرابعة من أعمال تطوير البنية التحتية على مساحة تبلغ (2,5) مليون متر مربع ، كما اطلع على سير العمل في مشاريع إنشاء (44) مصنعًا جاهزًا، بما يعزز جاهزية المدينة لاستقطاب الاستثمارات الصناعية، ورفع كفاءة الخدمات لرواد الأعمال.