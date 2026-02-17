الإقتصاد

مركز للحلول الزراعية بجازان

صحيفة البلاد 1 / رمضان / 1447 هـ      17 فبراير 2026

البلاد (جيزان)
دشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بمكتبه أمس، مركز رواد لحلول الأعمال الزراعية ، بحضور نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، وعدد من قيادات الوزارة.
وشهد سموه توقيع مذكرة تفاهم بين أكاديمية (ريف السعودية) وجامعة جازان، كما شهد توقيع مذكرة تعاون بين الإمارة والهيئة الملكية للجبيل وينبع، ممثلةً في مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، مثمنًا دور الوزارة في دعم مسيرة التنمية المستدامة في ظل الاهتمام والرعاية اللتين توليهما القيادة الرشيدة- أيدها الله.

