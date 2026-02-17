مثمناً دعم القيادة للمنظومة اللوجستية.. أمير الشرقية يدشن صالة الطيران العام بمطار الملك فهد

البلاد (الدمام)

دشَّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، مشروعي صالة الطيران العام، وترقية نظام الهبوط الآلي في المدرج الغربي للفئة الثالثة في مطار الملك فهد الدولي بالدمام، بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ورئيس الهيئة العامة رئيس مجلس إدارة شركة مطارات القابضة عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، وعدد من المسؤولين.

وقال سموه إن هذه المشاريع التطويرية تمثل خطوة نوعية في تعزيز منظومة الطيران بالمنطقة، وتسهم في رفع كفاءة المطار، بما يعزز تنافسيته إقليميًا ودوليًا، مؤكدا أن ما يشهده قطاع النقل الجوي من تطور متسارع يأتي امتدادًا للدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- ورؤيتها الاستشرافية في تطوير البنية التحتية وتعزيز كفاءة المنظومة اللوجستية.

ولفت سموه إلى أن تطبيق نظام الهبوط الآلي للفئة الثالثة لأول مرة على مستوى مطارات المملكة يجسد مستوى التقدم التقني الذي وصلت إليه صناعة الطيران الوطنية؛ وفق أعلى المعايير العالمية.