قرعة ربع نهائي أبطال أفريقيا.. الأهلي يصطدم بالترجي.. والهلال السوداني مع نهضة بركان

1 / رمضان / 1447 هـ      17 فبراير 2026

وكان بيراميدز – حامل اللقب- قد تأهل لربع نهائي الأبطال بعدما تصدر مجموعته الأولى برصيد 16 نقطة. كما تصدر الأهلي مجموعته الثانية برصيد 10 نقاط، وتصدر الهلال السوداني والملعب المالي مجموعتيهما أيضًا.

الفرق المشاركة في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

تأهلت 8 فرق إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا وهي:

“الأهلي المصري، بيراميدز المصري، الهلال السوداني، الملعب المالي، ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي، الجيش الملكي المغربي، نهضة بركان المغربي، والترجي التونسي”.

قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

الأهلي ضد الترجي التونسي

بيراميدز ضد الجيش الملكي المغربي

الهلال السوداني ضد نهضة بركان

الملعب المالي ضد صنداونز الجنوب أفريقي

نصف النهائي

الفائز من مباراة الأهلي ضد الترجي التونسي سيواجه الفائز من الملعب المالي ضد صنداونز الجنوب أفريقي.

والفائز من مباراة بيراميدز ضد الجيش الملكي المغربي، سيواجه الفائز من مبارة الهلال السوداني ضد نهضة بركان.

