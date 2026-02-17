فرع للمركز التشاركي بمكة المكرمة

البلاد (مكة المكرمة)

افتتح وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للأعمال الاقتصادية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، فرع المركز التشاركي مع الغرفة في العاصمة المقدسة، بحضور رئيس اتحاد الغرف السعودية وغرفة مكة المكرمة عبدالله بن صالح كامل، ورؤساء الغرف وعدد من سيدات ورجال الأعمال.

وأكد د. القصبي أن قطاع الأعمال في المملكة يحظى بدعم القيادة الرشيدة -حفظها الله- التي جعلت تمكين مختلف القطاعات الاقتصادية أولوية تنموية، وبيئة الأعمال في المملكة وجهة عالمية جاذبة، مثمنًا دعم صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز.من جهته ، أكد عبدالله كامل أن تدشين الفرع يمثل خطوة مهمة لدعم بيئة الأعمال في العاصمة المقدسة.