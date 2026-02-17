صندوق تنمية الموارد البشرية وأكاديمية “واس” للتدريب يوقعان اتفاقية لتدريب 900 باحث عن عمل في المجال الإعلامي

محمد الجليحي (الرياض)
أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية، توقيع اتفاقية شراكة إستراتيجية مع أكاديمية “واس” للتدريب؛ بهدف تدريب 900 باحث وباحثة عن عمل على مهن فنية وتخصصية في قطاع الإعلام، وإعدادهم للعمل في منشآت القطاع الخاص بما يواكب احتياجات السوق المتطورة، وذلك في خطوة نوعية لتعزيز القدرات الوطنية وتمكين الكفاءات السعودية، وتماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتنمية رأس المال البشري.
وتتضمن الاتفاقية تنفيذ أيام تخصصية للمهن الإعلامية، وبرامج متخصصة في اللغة الإنجليزية في قطاع الإعلام والتواصل، إلى جانب تقديم شهادات احترافية تخصصية في عددٍ من المجالات الإعلامية؛ بما يسهم في تعزيز المهارات المهنية، ورفع جودة الأداء الإعلامي.
تأتي هذه الاتفاقية، كجزء من جهود الصندوق لتقديم برامج تدريبية نوعية ومتكاملة تتوافق مع متطلبات سوق العمل في القطاع الإعلامي، مع التركيز على المهارات التقنية والرقمية الحديثة، التي تعزز فرص توظيف المستفيدين واستدامة مساراتهم المهنية.
وتبلغ مدة كل برنامج 12 شهرًا، ويستفيد من التدريب فيها الباحثون عن العمل لتعزيز قدراتهم التقنية والإبداعية؛ مما يسهم في رفع كفاءتهم وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل في القطاع الإعلامي المتقدم.
ويُتوقع أن يكون لهذه الشراكة أثر ملموس على زيادة فرص التوظيف في القطاع، ودعم نمو القطاع الخاص من خلال توفير كوادر متخصصة ومؤهلة، إضافة إلى تعزيز الابتكار الرقمي والإعلامي بما يتماشى مع رؤية المملكة نحو اقتصاد قائم على المعرفة والمهارات.
كما تعكس هذه الاتفاقية التزام صندوق تنمية الموارد البشرية وأكاديمية واس للتدريب، بدعم تطوير القدرات الوطنية وتهيئة بيئة تعليمية وتدريبية متقدمة، تسهم في تمكين الشباب والفتيات، ورفع مستوى التنافسية المهنية لهم، بما يعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد الوطني.
وتأتي هذه الاتفاقية في وقت يشهد فيه القطاع الإعلامي نموًا قويًا وتحولات متسارعة، حيث تسعى المملكة إلى تعزيز قطاعها الإعلامي ليصل إلى 42 مليار ريال سعودي، مما يضاعف مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 0.4% إلى 0.8% بحلول عام 2030