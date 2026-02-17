شبكات غاز بالمدن الصناعية

البلاد (الرياض)

أعلنت وزارة الطاقة عن نتائج مرحلة التأهيل لمنافسات تراخيص أنشطة إنشاء شبكات توزيع الغاز الطبيعي وتملكها وتشغيلها في كلٍّ من: المدينة الصناعية في الخرج، ومدينة سدير للصناعة والأعمال، والمدن الصناعية الأولى والثانية والثالثة في جدة.

ودعت الوزارة الشركات والتحالفات المؤهلة لتقديم عروضها الفنية في موعد أقصاه 23 أبريل 2026، مشيرة إلى أن هذه المنافسات تتزامن مع مشروع التوسعة الثالثة لشبكة الغاز الرئيسة، الذي سيسهم، في تحقيق مستهدفات برنامج إزاحة الوقود السائل، وإحلاله بالغاز الطبيعي؛ بهدف تعظيم المنافع الاقتصادية والبيئية من الموارد البترولية.