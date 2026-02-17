الإقتصاد

شبكات غاز بالمدن الصناعية

صحيفة البلادaccess_time1 / رمضان / 1447 هـ      17 فبراير 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (الرياض)
أعلنت وزارة الطاقة عن نتائج مرحلة التأهيل لمنافسات تراخيص أنشطة إنشاء شبكات توزيع الغاز الطبيعي وتملكها وتشغيلها في كلٍّ من: المدينة الصناعية في الخرج، ومدينة سدير للصناعة والأعمال، والمدن الصناعية الأولى والثانية والثالثة في جدة.
ودعت الوزارة الشركات والتحالفات المؤهلة لتقديم عروضها الفنية في موعد أقصاه 23 أبريل 2026، مشيرة إلى أن هذه المنافسات تتزامن مع مشروع التوسعة الثالثة لشبكة الغاز الرئيسة، الذي سيسهم، في تحقيق مستهدفات برنامج إزاحة الوقود السائل، وإحلاله بالغاز الطبيعي؛ بهدف تعظيم المنافع الاقتصادية والبيئية من الموارد البترولية.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *