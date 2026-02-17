سمو ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية كازاخستان

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- رسالة خطية، من فخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.
تسلّم الرسالة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض اليوم، وزير خارجية جمهورية كازاخستان يرميك كوشيرباييف.
حضر الاستقبال، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كازاخستان فيصل القحطاني.
