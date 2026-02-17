الأولى

سمو ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية كازاخستان

صحيفة البلادaccess_time1 / رمضان / 1447 هـ      17 فبراير 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (الرياض)

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- رسالة خطية، من فخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

تسلّم الرسالة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض اليوم، وزير خارجية جمهورية كازاخستان يرميك كوشيرباييف.

‌حضر الاستقبال، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كازاخستان فيصل القحطاني.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

