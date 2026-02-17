الرياضة

الاتحاد يعبر السد برباعية في النخبة الآسيوية

البلاد (جدة)

واصل فريق الاتحاد عروضه القوية في دوري أبطال نخبة آسيا، وحقق فوزًا مثيرًا على مضيفه السد القطري برباعية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الثلاثاء، في الدوحة، ضمن الجولة الثامنة والأخيرة من دور المجموعات بالبطولة.

افتتح حسام عوار التسجيل للاتحاد في الدقيقة 10، وواصل الاتحاد ضغطه، وتمكن يوسف النصيري من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 18. وأضاف بيدرو ميجيل لاعب السد الهدف الثالث عن طريق الخطأ في مرماه بالدقيقة 33.

، وتمكن اللاعب رافا موخيكا من تقليص الفارق للسد في الدقيقة 38، بعد تسديدة حولها إلى داخل شباك حارس الاتحاد رايكوفيتش.

في الدقيقة 63، عزز ستيفان كيلر نتيجة الاتحاد بهدف رابع، ليؤكد السيطرة التامة للفريق الاتحادي على المباراة، ويضمن الثلاث نقاط.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد الاتحاد إلى 15 نقطة في المركز الرابع، خلف الهلال المتصدر بـ 22 نقطة، والأهلي الوصيف بـ 17 نقطة، وتراكتور الإيراني الثالث بـ 17 نقطة، بينما تجمد رصيد السد عند 8 نقاط، ولكنها كانت كافية؛ ليضمن تأهله إلى الدور المقبل، بعدما حل في المركز الثامن.

