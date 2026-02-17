الاتحاد يعبر السد برباعية في النخبة الآسيوية

البلاد (جدة)
واصل فريق الاتحاد عروضه القوية في دوري أبطال نخبة آسيا، وحقق فوزًا مثيرًا على مضيفه السد القطري برباعية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الثلاثاء، في الدوحة، ضمن الجولة الثامنة والأخيرة من دور المجموعات بالبطولة.
افتتح حسام عوار التسجيل للاتحاد في الدقيقة 10، وواصل الاتحاد ضغطه، وتمكن يوسف النصيري من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 18. وأضاف بيدرو ميجيل لاعب السد الهدف الثالث عن طريق الخطأ في مرماه بالدقيقة 33.
، وتمكن اللاعب رافا موخيكا من تقليص الفارق للسد في الدقيقة 38، بعد تسديدة حولها إلى داخل شباك حارس الاتحاد رايكوفيتش.
في الدقيقة 63، عزز ستيفان كيلر نتيجة الاتحاد بهدف رابع، ليؤكد السيطرة التامة للفريق الاتحادي على المباراة، ويضمن الثلاث نقاط.
بهذا الفوز، ارتفع رصيد الاتحاد إلى 15 نقطة في المركز الرابع، خلف الهلال المتصدر بـ 22 نقطة، والأهلي الوصيف بـ 17 نقطة، وتراكتور الإيراني الثالث بـ 17 نقطة، بينما تجمد رصيد السد عند 8 نقاط، ولكنها كانت كافية؛ ليضمن تأهله إلى الدور المقبل، بعدما حل في المركز الثامن.
#البلاد | #دوري_أبطال_آسيا_للنخبة
الإتحاد يسجل الهدف الأول عن طريق حسام عوار في الدقيقة 10.#السد 0 × 1 #الإتحادpic.twitter.com/gQg3ExfgNT#صحيفة_البلاد | #نادي_السد | #نادي_الإتحاد | #السد_الإتحاد@AlsaddSC | @ittihad | @theAFCCL_ar
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) February 17, 2026
#البلاد | #دوري_أبطال_آسيا_للنخبة
يوسف النصيري يمنح الإتحاد الهدف الثاني في الدقيقة 17.#السد 0 × 2 #الإتحادpic.twitter.com/J8JkQwI3Np#صحيفة_البلاد | #نادي_السد | #نادي_الإتحاد | #السد_الإتحاد@AlsaddSC | @ittihad | @theAFCCL_ar
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) February 17, 2026
#البلاد | #دوري_أبطال_آسيا_للنخبة
موخيكا يمنح السد الهدف الأول في الدقيقة 37.#السد 1 × 3 #الإتحادpic.twitter.com/teaQTkIDKn#صحيفة_البلاد | #نادي_السد | #نادي_الإتحاد | #السد_الإتحاد@AlsaddSC | @ittihad | @theAFCCL_ar
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) February 17, 2026
#البلاد | #دوري_أبطال_آسيا_للنخبة
الإتحاد يسجل الهدف الرابع عن طريق ستيفان كيلر في الدقيقة 62.#السد 1 × 4 #الإتحادpic.twitter.com/XT9HnwVa8y#صحيفة_البلاد | #نادي_السد | #نادي_الإتحاد | #السد_الإتحاد@AlsaddSC | @ittihad | @theAFCCL_ar
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) February 17, 2026