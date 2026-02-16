3.5 مليون إطار محلي سنوياً

البلاد (الرياض)

وقَّعت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) اتفاقية مع شركة المشروع المشترك بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة بيريللي للإطارات، لتزويدها بمواد خام (مطاط البيوتادايين والكربون الأسود) بهدف تصنيع (3.5) مليون إطار سنويًا، وذلك في إطار دعم (سابك) للصناعات التحويلية الوطنية وجهودها المستمرة في تمكين وتنمية المحتوى المحلي في المملكة من خلال مبادرتها للتوطين (نساند™).

وتعد الاتفاقية الأولى من نوعها لتوريد مواد خام لتصنيع الإطارات محليًا في المملكة، ومن المقرر إنتاج الإطارات في مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية.