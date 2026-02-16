الأولى

24 ملياراً صفقات (ريستاتكس العقاري)

صحيفة البلادaccess_time29 / شعبان / 1447 هـ      16 فبراير 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (الرياض)
شهد (معرض ريستاتكس الرياض العقاري) توقيع 100 اتفاقية تعاون ومذكرات تفاهم بين مطورين وجهات تمويلية واستثمارية، في مجالات التطوير والتمويل والخدمات المرتبطة بالقطاع العقاري، وتجاوزت قيمة المشاريع والفرص الاستثمارية 24 مليار ريال.
شارك في المعرض 86 جهة عارضة من شركات التطوير العقاري والجهات التمويلية والاستثمارية، إضافة إلى نمو عدد المطورين المشاركين بنسبة تجاوزت 15% مقارنة بالنسخة السابقة، وجرى عرض ما يزيد على 20 ألف وحدة سكنية، ضمن مشاريع متنوعة شملت منتجات سكنية وخطط تطوير متعددة، عكست تنوع المعروض في السوق العقارية بالمملكة، الذي يعد الأكبر والأسرع نموًا في المنطقة.

