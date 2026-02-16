الإقتصاد

146 مليار دولار تجارة بينية خليجية

صحيفة البلادaccess_time29 / شعبان / 1447 هـ      16 فبراير 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

الخبر (البلاد)
أكد الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي صالح بن حمد الشرقي، أن حجم التجارة البينية بين دول المجلس تجاوز (146) مليار دولار بمعدل نمو (9.8%)، ما يعكس وجود فرص استثمارية واسعة أمام القطاع الخاص في قطاعات متعددة. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الاتحاد بمقره في محافظة الخبر، لاستعراض المنجزات والجهود في دعم القطاع الخاص الخليجي على المستويات الخليجية والإقليمية والدولية، وأبرز منجزات عام 2025م والخطط للعام الجاري ، مؤكدا مواصلة الاتحاد جهوده لتعزيز مساهمة القطاع الخاص، وإطلاق المزيد من المبادرات والبرامج الداعمة لتهيئة بيئة الأعمال بدول المجلس.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *