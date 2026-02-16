146 مليار دولار تجارة بينية خليجية

الخبر (البلاد)

أكد الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي صالح بن حمد الشرقي، أن حجم التجارة البينية بين دول المجلس تجاوز (146) مليار دولار بمعدل نمو (9.8%)، ما يعكس وجود فرص استثمارية واسعة أمام القطاع الخاص في قطاعات متعددة. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الاتحاد بمقره في محافظة الخبر، لاستعراض المنجزات والجهود في دعم القطاع الخاص الخليجي على المستويات الخليجية والإقليمية والدولية، وأبرز منجزات عام 2025م والخطط للعام الجاري ، مؤكدا مواصلة الاتحاد جهوده لتعزيز مساهمة القطاع الخاص، وإطلاق المزيد من المبادرات والبرامج الداعمة لتهيئة بيئة الأعمال بدول المجلس.