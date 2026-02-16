10 قتلى خلال 24 ساعة.. ارتفاع عدد الضحايا في غزة رغم الهدنة

البلاد (غزة)

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن العمليات العسكرية الإسرائيلية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية أسفرت عن مقتل عشرة فلسطينيين، وإصابة تسعة آخرين، في ظل استمرار التوترات الميدانية رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضحت الوزارة في بيان أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض أو في الطرقات، مشيرة إلى أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني تواجه صعوبات في الوصول إلى بعض المناطق بسبب استمرار القصف وخطورة الوضع الأمني.

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن الصحة في غزة، بلغ عدد القتلى منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي نحو 601 شخص، إضافة إلى أكثر من 1600 إصابة، فضلاً عن انتشال مئات الجثامين من مناطق متفرقة في القطاع خلال الفترة ذاتها.

أما الحصيلة الإجمالية منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر 2023، فتشير إلى مقتل أكثر من 72 ألف فلسطيني وإصابة ما يزيد على 171 ألفاً، في أرقام تعكس حجم الخسائر البشرية الكبيرة التي خلّفها النزاع المستمر.

في المقابل، أعلن الجيش في إسرائيل أنه قتل فلسطينيين اثنين شمالي القطاع، موضحاً أنهما اقتربا من قواته وشكّلا خطراً أمنياً عليها، مؤكداً أن عملياته تستهدف مسلحين وبنى تحتية عسكرية.

في حين تؤكد السلطات المحلية في غزة أن الضربات الإسرائيلية تؤدي إلى سقوط ضحايا مدنيين وتفاقم الأوضاع الإنسانية، وسط نقص الخدمات الطبية وتدهور البنية التحتية.

ورغم إعلان وقف إطلاق النار، تتواصل الاتهامات المتبادلة بين إسرائيل وحركة حماس بشأن خرق بنوده، في ظل استمرار حوادث القصف وإطلاق النار والتوغلات المحدودة في مناطق متفرقة من القطاع.

ويرى مراقبون أن استمرار سقوط الضحايا في غزة يعكس هشاشة الهدنة وصعوبة تثبيت الاستقرار، خصوصاً في ظل تداخل الاعتبارات العسكرية والإنسانية، ما يهدد بانزلاق الوضع مجدداً نحو جولة تصعيد أوسع إذا لم تُعزز ترتيبات التهدئة على الأرض.