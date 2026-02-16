1.8 % تضخم الأسعار

البلاد (الرياض)

سجل تضخم الأسعار في المملكة خلال يناير الماضي 1.8%، وهو أدنى مستوى في 11 شهرًا، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة .

وعلى أساس سنوي، سجل الرقم القياسي للأسعار ارتفاعًا طفيفا خلال يناير، مقارنةً بنظيره من العام السابق 2025م، ويُعزى ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 4.2%، والنقل 1.5%، وأسعار المطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 1%.

في المقابل، انخفضت أسعار قسم الأثاث والأجهزة المنزلية 0.3%، متأثرةً بتراجع أسعار الأثاث والمفروشات والسجاد بنسبة 3%، وقسم الصحة بنسبة 0.1%، فيما استقرت أسعار أقسام خدمات التعليم، والصحة، والأثاث والأجهزة المنزلية، ولم تسجل أي تغير خلال يناير.