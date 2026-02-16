وزير الرياضة يعتمد جولة “يوم التأسيس” في دوري روشن ويلو

أعلنت وزارة الرياضة اعتماد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، تسمية الجولات المحلية المقبلة بيوم التأسيس، وذلك تقديرًا لهذه المناسبة الوطنية الموافق لها 22 فبراير المقبل.
وبحسب ما نشرته الوزارة عبر حسابها الرسمي، تقرر تسمية الجولة 23 من دوري روشن السعودي للمحترفين، والجولة 23 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، إلى جانب الجولة 24 من دوري الدرجة الثانية بـ”جولات يوم التأسيس”.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن الاحتفاء بيوم التأسيس، المناسبة الوطنية الغالية بجميع المنافسات والألعاب الرياضية الأخرى.
وتقام منافسات الجولة 23 بدوري روشن السعودي ودوري يلو، يوم الخميس المقبل، الموافق 19 من الشهر الجاري، كما تقام مباريات دوري الدرجة الثانية، يوم السبت المقبل الموافق 21 فبراير.
