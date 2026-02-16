مدير الأمن العام يرأس اجتماع قادة قوات أمن العمرة

البلاد (مكة المكرمة)
رأس مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، اجتماع قادة قوات أمن العمرة، بمقر الأمن العام بالعاصمة المقدسة.
ورحب معاليه بالمجتمعين, ناقلًا لهم تحيات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، مؤكدًا تنفيذ كل ما يحقق أمن وسلامة ضيوف الرحمن.
واستعرض الاجتماع، الخطط الأمنية والمرورية والتنظيمية التي تضمنت الإجراءات اللازمة لتأدية ضيوف الرحمن مناسكهم بأمن وطمأنينة في ظل ما سخرته القيادة الرشيدة -حفظها الله-، من إمكانات لراحة المعتمرين والمصلين والزوار.