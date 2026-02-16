ماتياس يايسله: سنتلافى الأخطاء في اللقاءات المقبلة

بدر النهدي (جدة)
قال الألماني ماتياس يايسله عقب الانتصار في اللقاء الآسيوي الذي جمع فريقه الاهلي أمام شباب الأهلي الاماراتي: في البداية عندما أفكر بأن الانتصار، سيكون بهذا السيناريو لكان مخيفا بالنسبة لي، ولكن الجميل في هذه المباراة عملية التدوير وإراحة بعض اللاعبين، وعلينا أن نركز في قادم المباريات على عدم استقبالنا ثلاثة اهداف كما حدث اليوم.
وأجاب مدرب الأهلي عن سؤال بكثرة المؤتمرات الصحفية، التي يعقدها مؤخراً، فقال: بشكل عام أرغب بالتحدث معكم، ولدي ايضاً غداً مؤتمر للحديث عن مباراة الدوري، وأتمنى ان تكون هناك أسئلة جيدة.
وعن انخفاض وتصاعد مستويات بعض اللاعبين، قال: نحن دورنا في الجهاز الفني احتواء اللاعبين ومحاولة اخراج كل ما يملكون من امكانات رائعة، والجميع يحظى بفرصة للمشاركة، والامر يعتمد لدي على عقلية اللاعب.
بدوره، قال انزو ميو لاعب الاهلي “رجل المباراة “: إنه يتفق مع حديث المدرب بأن المباراة انتهت بشكل سيئ رغم الفوز، ولكن يجب ان نشاهد المباراة، ونبحث عن أخطائنا، ونركز على مبارياتنا المقبلة.
وعن عودته لمستواه وتسجيله في اخر لقاءين، قال إنزو: لا يوجد سبب معين لعودتي وكل ما لدي اعطيه في التدريبات، والامر ليس مرتبطا فقط في بمستواي؛ حيث إن الفريق كله اصبح يقدم مستويات جيدة، وامل ان اقدم ما يساعد الفريق في كل البطولات التي نخوضها هذا الموسم.