في نخبة آسيا.. الأهلي يحبط ريمونتادا شباب الأهلي ويعزز ” الوصافة”

البلاد (جدة)
عزز فريق الأهلي مركزه في وصافة دوري أبطال نخبة آسيا، بعدما نجح في تحقيق فوز مهم على ضيفه شباب أهلي دبي الإماراتي برباعية مقابل ثلاثة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة، ضمن الجولة الثامنة والأخيرة من دور المجموعات بالبطولة.
سيطر الأهلي على مجريات اللقاء منذ البداية، مستغلاً الأرض والجمهور لتسجيل أهدافه الأربعة، بينما حاول شباب أهلي دبي العودة في المباراة بتسجيل 3 أهداف، لكن الوقت لم يسعفه.
أنهى الأهلي الشوط الأول بالتقدم بثلاثية، حيث افتتح فراس البريكان التسجيل في الدقيقة 13، وأضاف بوغدان بلانيتش هدفًا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 35، قبل أن يختتم إنزو ميو ثلاثية الأهلي في الدقيقة 45+3.
في الشوط الثاني، سجل صالح أبو الشامات الهدف الرابع للأهلي من ركلة جزاء في الدقيقة 52. حاول شباب أهلي دبي العودة في اللقاء، وتمكن من تسجيل هدفين متتاليين عن طريق برينو كسكاردو في الدقيقتين 66 و78، قبل أن يضيف محمد جمعة الهدف الثالث للفريق الإماراتي في الدقيقة 90+5، لكن الوقت لم يسعفهم لتحقيق التعادل.
بهذا الانتصار، ارتفع رصيد الأهلي إلى 17 نقطة من 8 مباريات، ما جعله يحتفظ بالمركز الثاني في جدول ترتيب منطقة الغرب، فيما بقي رصيد شباب أهلي دبي عند 11 نقطة محتلاً المركز السادس مؤقتًا.
#البلاد | #دوري_أبطال_آسيا_للنخبة
الأهلي يسجل الهدف الأول عن طريق فراس البريكان في الدقيقة 12.#الأهلي 1 × 0 #شباب_الأهلي pic.twitter.com/yz859Asek9#صحيفة_البلاد | #النادي_الأهلي | #شباب_الأهلي | #الأهلي_شباب_الأهلي@ALAHLI_FC | @Shabab_AlAhliFC| @theAFCCL_ar
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) February 16, 2026
#البلاد | #دوري_أبطال_آسيا_للنخبة
الأهلي يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 35.#الأهلي 2 × 0 #شباب_الأهلي pic.twitter.com/LqEr5BwnxI#صحيفة_البلاد | #النادي_الأهلي | #شباب_الأهلي | #الأهلي_شباب_الأهلي@ALAHLI_FC | @Shabab_AlAhliFC| @theAFCCL_ar
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) February 16, 2026
#البلاد | #دوري_أبطال_آسيا_للنخبة
الأهلي يسجل الهدف الثالث عن طريق اينزو في الدقيقة 48.#الأهلي 3 × 0 #شباب_الأهلي pic.twitter.com/q9xfi217ZH#صحيفة_البلاد | #النادي_الأهلي | #شباب_الأهلي | #الأهلي_شباب_الأهلي@ALAHLI_FC | @Shabab_AlAhliFC| @theAFCCL_ar
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) February 16, 2026
#البلاد | #دوري_أبطال_آسيا_للنخبة
الهدف الرابع لصالح الأهلي من ركلة جزاء عن طريق صالح أبو الشامات في الدقيقة 52.#الأهلي 4 × 0 #شباب_الأهلي pic.twitter.com/wBV1kJa5N8#صحيفة_البلاد | #النادي_الأهلي | #شباب_الأهلي | #الأهلي_شباب_الأهلي@ALAHLI_FC | @Shabab_AlAhliFC|…
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) February 16, 2026
#البلاد | #دوري_أبطال_آسيا_للنخبة
شباب الأهلي يقلص النتيجة أمام الأهلي عبر برينو كاسكاردو في الدقيقة 66.#الأهلي 4 × 1 #شباب_الأهلي pic.twitter.com/t4yu79Sh5Y#صحيفة_البلاد | #النادي_الأهلي | #شباب_الأهلي | #الأهلي_شباب_الأهلي@ALAHLI_FC | @Shabab_AlAhliFC| @theAFCCL_ar
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) February 16, 2026
#البلاد | #دوري_أبطال_آسيا_للنخبة
شباب الأهلي يقلص الفارق بتسجيله الهدف الثاني أمام الأهلي عبر برينو كاسكاردو في الدقيقة 78.#الأهلي 4 × 2 #شباب_الأهلي pic.twitter.com/uyaHnJnjLq#صحيفة_البلاد | #النادي_الأهلي | #شباب_الأهلي | #الأهلي_شباب_الأهلي@ALAHLI_FC |…
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) February 16, 2026
#البلاد | #دوري_أبطال_آسيا_للنخبة
شباب الأهلي يسجل الهدف الثالث أمام الأهلي عن طريق محمد جمعة في الدقيقة 95.#الأهلي 4 × 3 #شباب_الأهلي pic.twitter.com/orT3IvnJcY#صحيفة_البلاد | #النادي_الأهلي | #شباب_الأهلي | #الأهلي_شباب_الأهلي@ALAHLI_FC | @Shabab_AlAhliFC|…
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) February 16, 2026