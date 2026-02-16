الرياضة

في نخبة آسيا.. الأهلي يحبط ريمونتادا شباب الأهلي ويعزز ” الوصافة”

صحيفة البلادaccess_time29 / شعبان / 1447 هـ      16 فبراير 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

عزز فريق الأهلي مركزه في وصافة دوري أبطال نخبة آسيا، بعدما نجح في تحقيق فوز مهم على ضيفه شباب أهلي دبي الإماراتي برباعية مقابل ثلاثة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة، ضمن الجولة الثامنة والأخيرة من دور المجموعات بالبطولة.

سيطر الأهلي على مجريات اللقاء منذ البداية، مستغلاً الأرض والجمهور لتسجيل أهدافه الأربعة، بينما حاول شباب أهلي دبي العودة في المباراة بتسجيل 3 أهداف، لكن الوقت لم يسعفه.

أنهى الأهلي الشوط الأول بالتقدم بثلاثية، حيث افتتح فراس البريكان التسجيل في الدقيقة 13، وأضاف بوغدان بلانيتش هدفًا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 35، قبل أن يختتم إنزو ميو ثلاثية الأهلي في الدقيقة 45+3.

في الشوط الثاني، سجل صالح أبو الشامات الهدف الرابع للأهلي من ركلة جزاء في الدقيقة 52. حاول شباب أهلي دبي العودة في اللقاء، وتمكن من تسجيل هدفين متتاليين عن طريق برينو كسكاردو في الدقيقتين 66 و78، قبل أن يضيف محمد جمعة الهدف الثالث للفريق الإماراتي في الدقيقة 90+5، لكن الوقت لم يسعفهم لتحقيق التعادل.

بهذا الانتصار، ارتفع رصيد الأهلي إلى 17 نقطة من 8 مباريات، ما جعله يحتفظ بالمركز الثاني في جدول ترتيب منطقة الغرب، فيما بقي رصيد شباب أهلي دبي عند 11 نقطة محتلاً المركز السادس مؤقتًا.

