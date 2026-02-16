سمو نائب أمير المنطقة الشرقية يكرّم الفائزين في هاكاثون التنمية الحضرية 2026

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس هيئة تطوير الشرقية، كرّم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية نائب رئيس مجلس الهيئة، رئيس اللجنة التنفيذية، اليوم الاثنين، الفرق الفائزة في هاكاثون التنمية الحضرية 2026، وذلك خلال الحفل الختامي الذي أُقيم في مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية (سايتك)، بحضور عددٍ من قيادات الجهات ذات العلاقة، وشركاء النجاح، والمشاركين.
يأتي هذا التكريم تتويجًا لمراحل التقييم والتحكيم التي عُقدت أمس الأحد، حيث خضعت مشاريع 40 فريقًا متأهلًا لتقييم لجنة تحكيم متخصصة، بعد منافسة شهدت تسجيل أكثر من 1250 مشاركًا يمثلون ما يزيد على 250 فريقًا، تأهل منهم 40 فريقًا للمعسكر الحضوري بإجمالي حضور تجاوز 160 مشاركًا، عملوا خلاله على تطوير حلول حضرية مبتكرة ضمن خمسة مسارات شملت: التخطيط الحضري، والنقل والبنية التحتية، والاستدامة وجودة الحياة، والتصميم العمراني، وتمكين الباعة الجائلين.
ورفع الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور طلال بن نبيل المغلوث الشكر والامتنان لسمو أمير المنطقة الشرقية رئيس المجلس على رعايته الكريمة للهاكاثون، ولسمو نائب أمير المنطقة الشرقية نائب رئيس المجلس على تشريفه الحفل الختامي وتكريم الفائزين، مؤكداً أن المشاريع الفائزة عكست مستوى متقدمًا من النضج في الطرح وجودة تطوير النماذج الأولية، مشيرًا إلى أن الهيئة حرصت على تصميم الهاكاثون كمنصة تطبيقية تجمع بين التدريب المكثف والإرشاد المتخصص والتقييم المهني، بما يسهم في تحقيق مخرجات قابلة للتنفيذ وذات أثر تنموي مستدام.
وأوضح أن الهيئة ستعمل بالتكامل مع الجهات ذات العلاقة على دراسة المشاريع المتميزة وبحث فرص احتضانها وتطويرها، بما يدعم تحويل الحلول الفائزة إلى مبادرات تنفيذية تسهم في تطوير المدن وتعزيز جودة الحياة في المنطقة الشرقية.
وتم خلال الحفل تكريم الفائزين بجوائز مالية يبلغ مجموعها 250 ألف ريال، خُصصت للمراكز الثلاثة الأولى في كل مسار، إلى جانب حزمة من برامج الاحتضان والدعم الاستشاري والتقني المقدمة من شركاء النجاح، بما يعزز جاهزية المشاريع للتطبيق والاستدامة.
كما جرى تكريم شركاء النجاح والمرشدين والمتطوعين والفرق التنظيمية، تقديرًا لإسهاماتهم في إنجاح الهاكاثون وتحقيق مستهدفاته.
يأتي تنظيم هاكاثون التنمية الحضرية ضمن جهود الهيئة في دعم الابتكار الحضري وتمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز التكامل المؤسسي، بما يسهم في تطوير مدن المنطقة ورفع جودة الحياة، وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م