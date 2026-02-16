«النقل» استكمال خطة موسم رمضان في مكة المكرمة

البلاد (مكة المكرمة)

استكمل المركز العام للنقل استعداداته التشغيلية والتنظيمية لموسم شهر رمضان 1447هـ، ضمن منظومة متكاملة؛ تهدف إلى تنظيم حركة النقل والتنقل في مدينة مكة المكرمة، ورفع كفاءة إدارة الحركة خلال فترات الذروة، بما يواكب الزيادة المتوقعة في أعداد المعتمرين والمصلين.

وتضمنت الاستعدادات إعداد خطة تشغيل شاملة تنطلق من الدور التنظيمي والتنفيذي، الذي يضطلع به المركز العام للنقل، بصفته المرجعية الموحدة لمنظومة النقل في مكة، وجرى تفعيل غرفة التحكم في النقل لمتابعة الجاهزية التشغيلية، والسلامة العامة، ومستويات الامتثال، وتكامل أنماط النقل المختلفة، التي تشمل النقل من وإلى المسجد الحرام، وحافلات مكة، وأُجرة مكة؛ بما يضمن استمرارية التشغيل، وكفاءة إدارة الحركة على مدار الساعة.

وشملت الاستعدادات اعتماد آليات رقابة وقياس أداء من خلال تقارير تشغيلية دورية( يومية وأسبوعية وتفصيلية)، تتضمن مؤشرات دقيقة لحركة التنقل، ومستويات الالتزام، وزمن إخلاء المحطات المركزية، إلى جانب توصيات تصحيحية وتحسينية تُفعَّل بشكل مستمر خلال الموسم.

وعلى الصعيد الميداني، عمل المركز العام للنقل على مراجعة أوضاع المسارات والمحطات ورفع الجاهزية عبر الكوادر البشرية الميدانية المؤهلة لتنظيم النقل والتنقل، وتعزيز التنسيق المباشر مع الجهات الأمنية والجهات ذات العلاقة؛ لضمان انسيابية الحركة وسلامة مستخدمي وسائل النقل في مختلف أنحاء مدينة مكة المكرمة، لا سيما في المنطقة المركزية.

يأتي ذلك ضمن جهود المركز العام للنقل في رفع الجاهزية التشغيلية لمنظومة النقل والتنقل خلال موسم شهر رمضان، وضمان كفاءة التنظيم وتقديم أرقى الخدمات لمستخدمي وسائل النقل في مدينة مكة المكرمة.