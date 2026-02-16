“الشمس” يتوج بدوري الدرجة الثانية للسيدات

البلاد (الرياض)

تُوِّج نادي الشمس بلقب دوري الدرجة الثانية للسيدات في نسخته الثانية، بعد فوزه في المباراة النهائية على القنفذة بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي احتضنه ملعب الصائغ بالعاصمة الرياض.

وقامت نائب رئيس الاتحاد السعودي لمياء بن بهيان، إلى جانب مدير إدارة كرة القدم النسائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم عالية بنت عبدالعزيز الرشيد، بتتويج الفريق باللقب، عقب نهاية المواجهة الختامية.

وشهدت البطولة منافسات قوية، حيث أُقيم دور المجموعات بنظام الدوري من دورين (ذهاب وإياب) على مستوى المناطق، قبل الانتقال إلى الأدوار الإقصائية التي حسمت هوية الفريق البطل.

وعلى مستوى الجوائز الفردية، حصلت كوثر مغيلي على جائزة أفضل لاعبة في البطولة، فيما نالت مريم ساسي جائزة أفضل حارسة مرمى، وتُوجت هادي والي بلقب هدافة الدوري، تقديرًا لما قدمنه من مستويات مميزة طوال الموسم.

كما أسفرت البطولة عن صعود ثلاثة أندية إلى دوري الدرجة الأولى للسيدات، وهي: الشمس، القنفذة، والحجاز، بعد مشوار عكس تطور المستوى الفني والقدرة التنافسية، تمهيدًا لمشاركتها في مستوى أعلى خلال الموسم المقبل.

ويأتي تنظيم دوري الدرجة الثانية للسيدات ضمن جهود الاتحاد السعودي لكرة القدم لتعزيز الكرة النسائية، وتوسيع قاعدة المشاركة، وإتاحة الفرصة للاعبات لإثبات قدراتهن في بيئة تنافسية متكاملة.