الاتحاد يبدأ المرحلة التفصيلية لمشروع قريته الرياضية

البلاد (جدة)

أعلن نادي الاتحاد توقيع اتفاقية إعداد التصاميم التفصيلية لمشروع قرية نادي الاتحاد الرياضية، في خطوة تهدف إلى المضي قدمًا نحو تنفيذ أحد المشاريع الريادية في مستقبل المنشآت الرياضية بالمملكة العربية السعودية.

وأوضح الاتحاد في بيان رسمي نشره عبر حسابه على منصة “إكس” أن توقيع الاتفاقية جاء من قِبل شركة نادي الاتحاد، ممثلة في مدير إدارة المنشآت والبنية التحتية المهندس حسن هرساني، مع شركة بارسونز بصفتها الاستشاري لإدارة المشروع، وشركة FIA كمصمم رئيسي للمشروع الجديد، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للنادي السيد دومينجوس أوليفيرا.

ويتضمن المخطط العام للمشروع مجموعة متكاملة من المرافق تشمل المقر الرئيسي، وملاعب تدريب الفريق الأول والفئات السنية، ومراكز تطوير الأداء، ومرافق إدارية، إلى جانب أصول واستثمارات تسهم في تعزيز الاستدامة المالية والتجارية للنادي، مع الالتزام بمعايير الاستدامة البيئية.

ويُعد نادي الاتحاد من الأندية السبّاقة في هذا التوجه الطموح على مستوى المملكة، حيث تسهم جودة الموقع وتكامل مرافق المشروع في تعزيز أداء اللاعبين، ورفع كفاءة التشغيل، وتحسين تجربة الجماهير، ودعم مسيرة النمو المستقبلي للنادي.

ويتميز المشروع بموقعه الإستراتيجي بالقرب من مدينة الملك عبدالله الرياضية في مدينة جدة، ما يمنحه خاصية اتصال مميزة وتكاملًا مع محيطه العمراني، ليصبح وجهة رياضية عالمية تنسجم مع رؤية المملكة 2030 في تطوير البنية التحتية الرياضية وفق أعلى المعايير الدولية.

وانطلاقًا من التزام النادي بالتميز، وجّه نادي الاتحاد الدعوة إلى مجموعة من أبرز الاستشاريين العالميين للمشاركة في منافسة تصميمية لإعداد المخطط العام للمشروع؛ بهدف اختيار أفضل التصاميم وأكثرها ابتكارًا، وبعد عملية تقييم دقيقة، ووفقًا لمتطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA وأفضل الممارسات العالمية واحتياجات النادي التشغيلية، تم اختيار التصميم المفضل الذي يجسد رؤية النادي ويلبي تطلعاته.

ويأتي هذا التعاون مع شركاء عالميين تأكيدًا على التزام نادي الاتحاد بالارتقاء بالبنية التحتية الرياضية، وتأسيس نموذج جديد في تطوير منشآت الأندية بالمنطقة.