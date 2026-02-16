ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بمكة والمدينة خلال رمضان

البلاد (مكة المكرمة)

أصدر المركز الوطني للأرصاد، التوقعات المناخية لشهر رمضان المبارك لعام 1447هـ على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، متضمنة هطول الأمطار ودرجات الحرارة خلال الشهر الفضيل.

وأبان التقرير أن درجات الحرارة المتوقعة ستكون أعلى من معدلاتها الطبيعية خلال شهر رمضان، في حين أن أقصى ارتفاع متوقع سيكون درجة مئوية واحدة على مكة المكرمة، و1.2 درجة مئوية على المدينة المنورة.

وأشار المركز إلى أن المعدل الطبيعي لدرجات الحرارة خلال شهر رمضان يبلغ نحو 26.8 درجة مئوية في مكة المكرمة، ونحو 23.1 درجة مئوية في المدينة المنورة. وأظهرت التوقعات أن متوسط درجة الحرارة السطحية سيكون أعلى من المعدل الطبيعي على مكة المكرمة بنسبة فرصة تصل إلى 65%، مع أقصى ارتفاع متوقع عن المعدل بمقدار 1.0°م، أما هطول الأمطار في مكة، فمن المتوقع أن يكون أقل من المعدل بنسبة فرصة تصل إلى 50%.

وبالنسبة للمدينة المنورة، تشير التوقعات إلى ارتفاع متوسط درجات الحرارة عن المعدل بنسبة فرصة تصل إلى 60%، مع أقصى ارتفاع متوقع بمقدار 1.2°م، بينما من المتوقع أن تكون كمية الأمطار أقل من المعدل بنسبة فرصة تصل إلى 55%.

وأكد المركز الوطني للأرصاد أن هذه التوقعات تأتي في إطار جهوده المستمرة في توفير المعلومات المناخية الموسمية، بما يسهم في دعم الجهات المعنية، ورفع مستوى الجاهزية، وخدمة قاصدي الحرمين الشريفين خلال الشهر المبارك، داعياً إلى متابعة التقارير والتحديثات الدورية الصادرة عنه عبر قنواته الرسمية.