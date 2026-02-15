نائب أمير مكة المكرمة: الحملة الوطنية للعمل الخيري تُعزز التكاتف والترابط بين أبناء المجتمع

رفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة الموافقة على إطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري عبر منصة “إحسان” في نسختها السادسة.
وأكد سموّه أن إطلاق الحملة يعكس اهتمام قيادة المملكة -أيدها الله- بالعمل الخيري، ويعزز التكاتف والترابط بين أبناء المجتمع، سائلًا الله- سبحانه وتعالى- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على الوطن أمنه واستقراره.
