ائتمان صادرات

أبرم بنك التصدير والاستيراد السعودي وثيقة تأمين ائتمان صادرات مع الشركة المتقدمة للبتروكيماويات، بقيمة تتجاوز 800 مليون ريال، في خطوة تهدف إلى تمكين الصادرات السعودية غير النفطية، وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق الإقليمية والعالمية.

خدمات لوجستية

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني بدء العمليات التشغيلية لشركة “iHerb” بالتعاون مع شركة (CJ Logistics) داخل المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة بمطار الملك خالد الدولي بالرياض، في خطوة تعكس تسارع وتيرة جذب الاستثمارات في الخدمات اللوجستية.

مجتمع سكني

هدت الرياض إطلاق المجتمع السكني الجديد (نور خزام)، الذي دشنته شركة حسن علام القابضة، بالشراكة مع شركة تلال العقارية، وبالتعاون مع الشركة الوطنية للإسكان. يضم المشروع أكثر من 3018 وحدة سكنية ومرافق ترفيهية بقيمة استثمارية تفوق 3.3 مليار ريال.