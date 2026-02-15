الإقتصاد

منطقة لوجستية متكاملة في جدة

البلاد (جدة)
وقّع الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية المهندس ماجد العرقوبي، اتفاقيةً استثماريةً مع شركة ميدلوج العربية السعودية المحدودة، الذراع اللوجستي لمجموعة شركة البحر الأبيض المتوسط للشحن، لإنشاء منطقة لوجستية متكاملة في المدينة الصناعية الثالثة بجدة.
جرى توقيع الاتفاقية في المقر الرئيسي للشركة بمدينة جنيف السويسرية، عقب مباحثاتٍ مع قيادات الشركة، تناولت سبل تعزيز التعاون المشترك، وذلك في إطار مساعي المملكة الرامية إلى ترسيخ مكانتها مركزًا لوجستيًا عالميًا.

