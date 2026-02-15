على مدار 5 أيام لحملة طرق متميزة آمنة.. رصد 12 ألف ملاحظة على الطرق والرياض تتصدر

البلاد (الرياض)

رصدت الهيئة العامة للطرق 12157 ملاحظة على طرق المملكة، على مدار 5 أيام لحملة طرق متميزة آمنة، للعام السادس على التوالي، التي دشنها وزير النقل والخدمات اللوجستية م. صالح الجاسر، والتي تهدف لمسح شبكة الطرق خارج النطاق العمراني؛ بما يسهم في رفع مستوى السلامة والصيانة على شبكات الطرق بالمملكة.

وكشفت الهيئة عن نتائج أعمال المسح، حيث شارك في الحملة أكثر من 620 عضوًا يمثلون وزارة النقل، والخدمات اللوجستية، وطلاب الجامعات، ومنسوبي القوات الخاصة لأمن الطرق، إضافة إلى ممثلين من وزارة الاتصالات، وتقنية المعلومات، موزعين على 61 فريقًا في مختلف مناطق المملكة.

وأظهرت الإحصائيات الإجمالية للحملة، أن منطقة الرياض سجلت 2059 ملاحظة، تلتها منطقة المدينة المنورة بـ1578 ملاحظة، فيما رصدت الفرق المشاركة نحو 1511 ملاحظة في منطقة مكة المكرمة، و1421 ملاحظة في منطقة القصيم، و604 ملاحظات في منطقة عسير، و964 ملاحظة في منطقة الجوف.

وأبانت أنه جرى رصد 731 ملاحظة في منطقة تبوك، وسجلت الفرق 1040 ملاحظة في المنطقة الشرقية، و473 ملاحظة في منطقة جازان، و725 ملاحظة في طرق حائل، و375 ملاحظة في طرق الباحة.