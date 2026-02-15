ضبط 21 ألف مخالف وترحيل 13 ألفاً

البلاد (الرياض)

كشفت وزارة الداخلية، أمس (السبت)، أن الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أسفرت خلال أسبوع، عن ضبط 21029 ألف مخالف في مناطق المملكة كافةً.

وأوضحت وزارة الداخلية أن الحملات أسفرت عن ضبط 12875 مخالفاً لنظام الإقامة، و4778 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و3376 مخالفًا لنظام العمل، فيما بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 2307 شخصًا، منهم 47% يمنيو الجنسية، و52% إثيوبيو الجنسية، وجنسيات أخرى 1%. وأبانت أنه جرى ضبط 75 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية، كما تم ضبط 29 متورطـًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وأشارت إلى أنه بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 23312 وافدين مخالفين، منهم 22040 رجلاً، و1272 سيدة، كما تم إحالة 16121 مخالفين لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 2270 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 13213 مخالفًا. وأكدت الوزارة أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة، أو نقلهم داخلها، أو يوفر لهم المأوى، أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلتي النقل والسكن المستخدمتين للإيواء، إضافةً إلى التشهير به.

وأضافت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمناطق: مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.